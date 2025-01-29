Kur'an-ı Kerim, bu düzeni ve nimetleri insanlara hatırlatır. Nahl Suresi, Allah'ın insanlara sunduğu nimetler ve bu nimetlerin nasıl bir bilinçle değerlendirilmesi gerektiği üzerine derin mesajlar içeren bir suredir. Sure, doğanın düzeni ve Allah'ın yeryüzündeki işaretleri üzerine düşünmeye davet eder. Bu bağlamda, insanın bu nimetlere karşı sorumluluğu da hatırlatılır. Nahl Suresi 79-80-81. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı doğadaki her detayın Allah'ın bir lütfu olduğunu hatırlatır.

Nahl Suresi 79-80-81. Ayet Arapça Yazılışı

79. Ayet:

80-81. Ayet:

Nahl Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu

79. Ayet: E lem yerav ilet tayri müsehharatin fı cevvis sema' ma yümsikühünne illellah inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun

80. Ayet: Vallahü ceale leküm min cüludil en'ami büyuten testehıffuneha yevme za'niküm ve yevme ikametiküm ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha esasev ve metaan ila hıyn

81. Ayet: Vallahü ceale leküm mimma haleka zılalev ve ceale leküm minel cibali eknanev ve ceale leküm serabiyle tekıykümül harra ve serabiyle tekıyküm be'seküm kezalike yütimmü nı'metehu aleyküm lealleküm tüslimun

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Nahl Suresi 79-80-81. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

79. Ayet: Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

80. Ayet: Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

81. Ayet: Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.