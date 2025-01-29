91, 92 ve 93. ayetler, ahde vefa, güvenilirlik ve sadakat gibi ahlaki değerleri ele almaktadır. Bu ayetler, insanın dünyadaki davranışlarının ahirette sorgulanacağına dair uyarılarda bulunurken, aynı zamanda imtihanın gerekliliğini ve Allah'ın mutlak irade sahibi olduğunu ifade etmektedir. Müminlerin sözlerine dikkat etmeleri gerektiğine de değinmektedir. Nahl Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Müslümanların hayatlarına yön veren temel ilkelerden bazılarını işler.

Nahl Suresi 91-92-93. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

91. Ayet: Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm ve la tenkudul eymane ba'de tevkıdiha ve kad cealtümüllahe aleyküm kefıla innellahe ya'lemü ma tef'alun

92. Ayet: Ve la tekunu kelletı nekadat ğazleha mim ba'di kuvvetin enkasa tettehızune eymaneküm dehalem beyneküm en tekune ümmetün hiye erba min ümmeh innema yeblukümüllahü bih ve le yübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fıhi tahtelifun

93. Ayet: Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdıllü mey yeşaü ve yehdoı mey yeşa' ve le tüs'elünne amma küntüm ta'melun

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Nahl Suresi 91-92-93. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

91. Ayet: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin; Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir.

92. Ayet: Sakın, bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda (güçsüzler aleyhine) bir kandırma aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır.

93. Ayet: Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkân verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız.