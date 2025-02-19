Göklerde ve yerde Allah'ın mutlak kudretine dair deliller gösteren Nahl Suresi ayrıca Allah'ın nimetlerini görüp şükretmenin mükafatını insanlara hatırlatır. Allah'ın huzurunda hesap verme gibi dinin temel konularının da ele alındığı surede haram, helal, tövbe gibi konulara da yer verilir. Nahl Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile dini-ahlaki konular üzerinde duran önemli sureler arasındadır.

Nahl Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu

94. Ve la tettehızu eymaneküm dehalem beyneküm fe tezille kademüm ba'de sübutiha ve tezukus sue bima sadedtüm an sebılillah ve leküm azabüm azıym

95. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalıla innema ındellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta'lemun

96. Ma ındeküm yenfedü ve ma ındellahi bak ve le necziyennellezıne saberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya'melun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Nahl Suresi 94-95-96. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 94-95-96. Ayet Türkçe Anlamı

94. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. (Ahirette de) sizin için büyük bir azap vardır.

95. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

96. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.