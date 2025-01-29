Kur'an-ı Kerim farkındalık kazandırmak için insanlığa gönderilmiş ilahi bir rehberdir. Her ayeti, insanın hayatına dokunan bir mesaj taşır. Nahl Suresi de bu mesajların insan zihninde ve kalbinde derin bir yankı uyandırdığı bölümlerden biridir. Sure, insanın Allah'a olan bağlılığını pekiştirmek ve hayatını anlamlandırmak için bir rehberlik sunar. Nahl Suresi 97-98-99. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın Allah'a olan minnettarlığını artıracak bir farkındalık oluşturur.

Nahl Suresi 97-98-99. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 97-98-99. Ayet Okunuşu

97. Ayet: Men amile saliham min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh ve la necziyennehüm ecrahüm bi ahseni ma kanu ya'melun

98. Ayet: Fe iza kara'tel kur'ane festeız billahi mineş şeytanir racım

99. Ayet: İnnehu leyse lehu sültanün alellezıne amenu ve ala rabbihim yetevekkelun

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Nahl Suresi 97-98-99. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

97. Ayet: Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.

98. Ayet: Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

99. Ayet: Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur.