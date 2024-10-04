Naht sanatını geleceğe taşıyor

Bartın'da yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Güldür, unutulmaya yüz tutmuş naht sanatını yaşatmaya çalışıyor. Daha önce bin harften oluşan Yasin-i Şerif'i 3.5 metre boyutunda naht sanatıyla yapan Güldür şimdi de İbrahim Suresi'ni yaptı. Naht sanatını yaşatmaya çalışan Güldür, "Maalesef artık bu sanatla uğraşan kişiler çok azaldı, yok olmak üzere. Ben de bu sanatımızın yok olmasını önlemek için kolları sıvadım ve belediye tarafından açılan bir atölyede 14 yıldır bu sanatı yaşatıyorum. Öğrenmek isteyenlere de öğretiyorum. Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur. 'Niye naht sanatı ile Kuran-ı Kerim'deki ayetler yazılmasın' diye düşündüm. İlk önce 3.5 metre boyutunda bin harften oluşan Yasin Suresi'ni yaptım, daha sonra Ayetel Kürsi'yi işledim" dedi.