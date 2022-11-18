Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü soruları yanıt arıyor. Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Gelmiş geçmiş en iyi halterci seçilen Naim Süleymanoğlu, henüz 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçen Süleymanoğlu, olimpiyatlarda dünya rekoru kırdı. Peki, Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? İşte, başarı dolu hayat hikayesi ile Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu yaşamı ve ölümüne dair merak edilenler…
23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.
Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır.
Haltere 1977 yılında on yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu, on beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.
Kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.
1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi.
1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetlerle boykotta yer alması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya Dönüş Operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.
Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Naim Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.
İlk dünya rekorunu kırdığında sadece on beş yaşındaydı.
1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.
Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.
Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi.
1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.