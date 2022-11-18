Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yılında halter denemeleri ile anıldı

Cep Herkülü olarak 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kıran milli halterci Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yılında Esenler'de anıldı. Dörtyol Meydanında kurulan platformda vatandaşlar, halter kaldırmayı denedi. Etkinliğe katılıp kendilerine güvenenler, önce 75 kilo daha sonra da 180 kilo ağırlıkların bulunduğu barları kaldırmaya çalıştı.

İKİ KİŞİ BERABER KALDIRABİLDİ

75 kilogramı çoğu vatandaş kolayca kaldırabilirken, 180 kilogramı yerinden dahi oynatamadı. Denemelerde önce 3 kişi daha da sonra da 2 kişi aynı anda 180 kilogramlık ağırlığı kaldırabildi. Yarışmada ağırlıkları kaldırabilen katılımcılara akıllı saat, kablosuz kulaklık, mobil oyun konsolu ve çantadan oluşan bir hediyeler verildi.