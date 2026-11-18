Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, başarılarının yanı sıra azmi ve mücadeleci kişiliğiyle de hafızalara kazınan millî halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yıl dönümünde Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, "Cep Herkülü"nün gücünü deneyimlemek için 190 kilogramlık halteri kaldırmayı denedi.

190 KİLOLUK AĞIRLIĞI KALDIRMAYI DENEDİLER

Meydana kurulan özel platformda gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı 190 kilogramlık ağırlığı kaldırmak için platforma çıkan katılımcılar, efsane sporcunun başarısının ne denli büyük olduğunu bir kez daha yakından görme fırsatı buldu.

Denemelere katılan Doğukan Demir, yalnızca futbol oynadığını belirtmesine rağmen 190 kilogramlık halteri yaklaşık 20 santimetre kaldırmayı başardı. Amatör olarak fitness sporuyla ilgilenen Emre Güleryüz de aynı ağırlığı yaklaşık 20 santimetre kaldırdı. Etkinliğin en renkli anlarından biri ise Esenler'in emekçi annelerinin bir araya gelerek halteri kaldırmayı denemesi oldu. Birlikte güçlerini ortaya koyan anneler, etkinliğe renk katarken izleyenlerden de büyük alkış aldı. Katılımcıların bu denemeleri, Süleymanoğlu'nun yıllar önce ortaya koyduğu olağanüstü gücün ve başarının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.