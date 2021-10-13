Nakledilecek akciğer, drone’la taşındı

Kanada
'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı. Toronto
kentindeki Western Hastanesi
'nde bir hastadan alınan akciğer, 6 dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hospital'a ulaştı. İlki 2019 yılında ABD
'nin Baltimore
kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan drone ile organ taşıma, daha sonra Nevada
'da kornea ve Minnesota
'da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi. Drone naklini gerçekleştiren Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi. Kutuyu; yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de ekledi.