2019 yılında 25 yaşındaki yeğeninin ölümüyle derinden sarsılan ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, aldığı bir acı haberle daha yıkıldı. Ceylan Avcı, bu kez de ablasını kaybetti. Acı haberi ilk olarak şarkıcı Alişan duyurdu. Ölüm haberinin ardından Nalan Avcı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Nalan Avcı kimdir, öldü mü, neden öldü? Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı kaç yaşındaydı, evli mi, eşi kim? İşte merak edilenler...