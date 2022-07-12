2019 yılında 25 yaşındaki yeğeninin ölümüyle derinden sarsılan ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, aldığı bir acı haberle daha yıkıldı. Ceylan Avcı, bu kez de ablasını kaybetti. Acı haberi ilk olarak şarkıcı Alişan duyurdu. Ölüm haberinin ardından Nalan Avcı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Nalan Avcı kimdir, öldü mü, neden öldü? Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı kaç yaşındaydı, evli mi, eşi kim? İşte merak edilenler...
NALAN AVCI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
48 yaşındaki ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı'dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Nalan Avcı hayatını kaybetti. Acı haberi ise koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan duyurdu.
Yakın arkadaşı Ceylan'a destek veren Alişan, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah sabırlar Ceylan'ım. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, ablası Nalan Avcı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu. Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerine yer verdi.