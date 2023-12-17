Namaz kılar gibi davranıp hırsızlık yaptı: İşte o anlar

İncelemede; H.Ç.'nin 2 günde girdiği 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak etrafı kontrol ettiği, çevrede kimse olmadığı sırada imam odalarından ve cemaatin eşyalarını astığı askıdan 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve 15 gram gerdanlık altını çaldığı belirlendi.