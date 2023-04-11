Haberler Yaşam Haberleri Namazda Selam Verirken Ne Denir? Namazda Sağa Sola Selam Nasıl Verilir, Ne Söylenir?
Giriş Tarihi: 11.4.2023 10:15 Son Güncelleme: 11.4.2023 10:15

Namazda Selam Verirken Ne Denir? Namazda Sağa Sola Selam Nasıl Verilir, Ne Söylenir?

Namazda selam verirken ne denir sorusunu ilmihal kitapları üzerinden araştırabilirsiniz. Namazda selam nasıl verilir sorusu da ilmihal kaynaklarında bulabileceğiniz bir konudur. Selam esnasında ne okunur konusu da incelenmesi gerekenler arasındadır. Namazda sağa sola selam verirken ne denir şeklinde de araştırmanızı yapabilirsiniz. Namazda selâm ilk nereye verilir ya da selam esnasında ne söylenir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Namazda Selam Verirken Ne Denir? Namazda Sağa Sola Selam Nasıl Verilir, Ne Söylenir?

Namazda selam verirken ne denir incelemesi namaz kılanların ya da kılmak isteyenler için gereklidir. Namazda selam nasıl verilir veya selam esnasında ne okunur sorularına dini kaynaklardan cevap bulabilirsiniz. Namazda sağa sola selam verirken ne denir araştırması namazın şekil özellikleri için çok önemlidir. Namazda selâm ilk nereye verilir ve selam esnasında ne söylenir sorularının cevabı yazımızın devamında.

Namazda Selam Verirken Ne Denir?

Selam, namazın sona ermesi esnasında yapılan son harekettir. Namazı biten kişi, oturur vaziyette iken başını önce sağa sonra da sola çevirir. Buna da selam verme ismi verilir. Selam esnasında "es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" denir. Söz konusu ifade sağa ve sola selam verirken de verilir. Bu ifadedeki "es-selam" kısmının söylenmesi vacip, "aleyküm ve rahmetullah" ifadesi ise sünnettir. Bahse konu söylem doğal olara Arapça bir ifadedir. "Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" ifadesinin Türkçe karşılığı "Allah'ın selamı üzerinize olsun" demektir.

Namazda Selam Nasıl Verilir?

Namazda yapılan her harekette şekilsel özelliklere dikkat etmek gerekir. Oturur vaziyette selam verilir. Örneğin 4 rekâtlık sünnet namazın 4. rekâtında oturma esnasında okunacak dualar tamamlandıktan sonra selam verilir. Selam, başın 90 derece sağa, sonrasında ise yine 90 derece sola çevrilmesi ile verilir. Her iki yöne selam verilirken de yukarıdaki ifade söylenir. Selam verme, meleklerin selamlanması için yapılır.

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Namazda Selam Verirken Ne Denir? Namazda Sağa Sola Selam Nasıl Verilir, Ne Söylenir?
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