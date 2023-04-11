Namazda Selam Verirken Ne Denir? Namazda Sağa Sola Selam Nasıl Verilir, Ne Söylenir?

Namazda selam verirken ne denir incelemesi namaz kılanların ya da kılmak isteyenler için gereklidir. Namazda selam nasıl verilir veya selam esnasında ne okunur sorularına dini kaynaklardan cevap bulabilirsiniz. Namazda sağa sola selam verirken ne denir araştırması namazın şekil özellikleri için çok önemlidir. Namazda selâm ilk nereye verilir ve selam esnasında ne söylenir sorularının cevabı yazımızın devamında.

Namazda Selam Verirken Ne Denir?

Selam, namazın sona ermesi esnasında yapılan son harekettir. Namazı biten kişi, oturur vaziyette iken başını önce sağa sonra da sola çevirir. Buna da selam verme ismi verilir. Selam esnasında "es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" denir. Söz konusu ifade sağa ve sola selam verirken de verilir. Bu ifadedeki "es-selam" kısmının söylenmesi vacip, "aleyküm ve rahmetullah" ifadesi ise sünnettir. Bahse konu söylem doğal olara Arapça bir ifadedir. "Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" ifadesinin Türkçe karşılığı "Allah'ın selamı üzerinize olsun" demektir.

Namazda Selam Nasıl Verilir?

Namazda yapılan her harekette şekilsel özelliklere dikkat etmek gerekir. Oturur vaziyette selam verilir. Örneğin 4 rekâtlık sünnet namazın 4. rekâtında oturma esnasında okunacak dualar tamamlandıktan sonra selam verilir. Selam, başın 90 derece sağa, sonrasında ise yine 90 derece sola çevrilmesi ile verilir. Her iki yöne selam verilirken de yukarıdaki ifade söylenir. Selam verme, meleklerin selamlanması için yapılır.