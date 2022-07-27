Napoli Adana Demirspor hangi kanalda? Napoli Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı A Spor ile taraftarlarla buluşacak. Hazırlık maçlarını takip eden futbolseverler "Napoli Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi" sorularına yanıt arıyor. Adana hazırlık maçı için nefesler tutuldu. A Spor canlı yayın araştırmasına başlayan taraftarlar soruyor: Napoli Adana Demirspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, şifresiz Napoli Adana Demirspor maçı canlı izle!
NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 27.07.2022
Saat: 21.30
Yer: İtalya'daki Stade Teofilo Patini Stadyumu
Canlı Yayın: A Spor