Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın eşinden şok sözler: Salim’in üvey annesi evimize gelip...

Türkiye, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'a ağladı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki sorgusunda Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve dere kenarına bıraktığını açıkladı. Nevzat Bahtiyar, "Narin'in cesedini eve götürdüm, çuvala koydum" ifadelerini kullandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi ise A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

İTİRAFÇI: CESEDİ ÇUVALA EVDE KOYDUM, EŞİ: ÖYLE BİR ŞEY YOK!

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın "Eşiniz Nevzat Bahtiyar ifadesinde 'Narin'in cesedini eve götürdüm, çuvala koydum' dedi. Siz o gün eşinizi gördünüz mü?" sorusunu "Öyle bir şey yok" diyerek yanıtladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Özkan cesedin bulunduğu gün evimize geldi. Bize 'Salim tutuklandı Nevzat da tutuklanacak' dedi. Yemek yedi evden çıktı Arif Güran'ın evine gitti. Sonrasında Salim Güran'ın kardeşi Barış Güran gece saat 11'de jandarmayla evimize gelerek eşim Nevzat Bahtiyar'ı yakaladı.