Narin davasında kararlar onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1.Dairesi, Narin Güran davasında ceza alan anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkındaki ilk derece mahkemenin kararını onadı.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davası, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Taraflar, kararı istinafa götürmüştü. 5 Aydan bu yana İstinaf Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, hazırladığı 31 sayfalık kararda, sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran hakkında maktul Narin Güran'a yönelik "iştirak halinde nitelikli kasten öldürme" ve sanık Nevzat Bahtiyar hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin ayrı ayrı istinaf incelemesi yapıldığı ve onandığı belirtildi.Onama kararıyla birlikte, ülke kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin verdiği karar kesinleşmiş oldu.