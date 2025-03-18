Narin Güran cinayetinde Amerika gelişmesi! Narin’in son anlarına adım adım şahit olacağız

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, yargılanan 4 sanığa ceza verildi. 21 Ağustos 2024'de kaybolduktan sonra cansız bedeni, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezana çarptırıldı.
Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık'taki kararın ardından gerekçeli karar ve dosya geçtiğimiz ay Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.
NARİN CİNAYETİNDE TARTIŞMALAR BİTMEDİ
Diyarbakır'daki soruşturma ve yargılamalarda Narin'in katili ve cinayet sebebi tam olarak ortaya çıkmayınca olayla ilgili tartışmalar da hiç bitmedi. Güran ailesinin avukatları, açıklamalarında Nevzat'ı suçlarken, Nevzat'ın avukatları da müvekkillerinin katil olmadığını savundu. Dosyada önemli delil olarak görülen Dara askeri bölgeye ait kameralar Türkiye'de özel bir şirkete çözümü yapıldı ve hazırlanan rapor dosyaya konuldu.
Ancak, Güran ailesi söz konusu Dara görüntülerinin yurt dışında incelenmesi için harekete geçti. Görüntülerin incelenmesi Amerika'da sürüyor. Bayramdan sonra tamamlanacağı ifade edilen görüntülerle ilgili avukatlardan da açıklamalar yapıldı.
"NARİN'İN SON ANLARINA ŞAHİT OLACAĞIZ"
Dara kamera kayıtlarına dikkat çeken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu: "Bulduk seni Narin kızım! Maalesef son anlarına adım adım şahit olacağız. Çok yakında şu ana kadarki en iyi iyileştirilmiş görüntüyü buradan kamuoyu ile paylaşacağız. Nevzat Bahtiyar acaba çocuğu ahırına mı götürdü yoksa evine mi götürdü? ikinci seçenek doğru ise ve biz bunu kanıtlarsak neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Kaldı ki ilk ifadelerinde de çocuğu evine götürdüğünü söylemişti!
Narin'i patikanın ortasında katletti, belki de canlı olarak eve götürürdü! Gazal Bahtiyar, Ferhat Bahtiyar, Fadile Bahtiyar ve diğerleri. Azıcık daha bekleyip görelim."
"DARA'NIN EN İYİ İYİLEŞTİRMESİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Avukat Onur Akdağ, paylaşımında, "Amerika-Ankara-Diyarbakır arasında yoğun bir telefon trafiği yaşıyoruz. Daran-2 kameralarında şu ana kadarki en iyi iyileştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde neticesini mutlaka duyuracağız" ifadelerini kullandı.
"GERÇEK DEĞİŞMEZ, DAHA NET HALE GELİR"
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş ise, paylaşımında şöyle dedi: "Dosyada yer alan Dara görüntüleriyle ilgili yurt dışında yürütülen görüntü iyileştirme çalışmaları son aşamaya geldi.
Bayramdan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulacak rapor, uzman görüşü olarak dosyaya eklenecek. Sonucun kime ne hissettireceğiyle ilgilenmiyorum, gerçek değişmez, sadece daha net hale gelir. Cevabı gerçekten merak edenler biraz daha sabredecek. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in katili olmadığını bir kez daha kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı...