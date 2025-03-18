Narin Güran cinayetinde Amerika gelişmesi! Narin’in son anlarına adım adım şahit olacağız

"NARİN'İN SON ANLARINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Dara kamera kayıtlarına dikkat çeken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu: "Bulduk seni Narin kızım! Maalesef son anlarına adım adım şahit olacağız. Çok yakında şu ana kadarki en iyi iyileştirilmiş görüntüyü buradan kamuoyu ile paylaşacağız. Nevzat Bahtiyar acaba çocuğu ahırına mı götürdü yoksa evine mi götürdü? ikinci seçenek doğru ise ve biz bunu kanıtlarsak neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Kaldı ki ilk ifadelerinde de çocuğu evine götürdüğünü söylemişti!

Narin'i patikanın ortasında katletti, belki de canlı olarak eve götürürdü! Gazal Bahtiyar, Ferhat Bahtiyar, Fadile Bahtiyar ve diğerleri. Azıcık daha bekleyip görelim."