Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme! İstinaf kararı bozmuştu: 15 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı!

SANIKLAR DA YENİDEN YARGILANMAYA BAŞLADI

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, ayrıca 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Birsen, Fuat, Maşallah ve Hediye Güran'a 3 yıl 6 ay; Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'a 3 yıl hapis cezası verildi. Adli süreçteki R.A.'ya 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K.'ye ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Ancak kararın istinafa taşınmasının ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, 12 sanık ve 3 çocuk hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Bunun üzerine sanıklar ve çocuklar yeniden yargılanmaya başlandı.