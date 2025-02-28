Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Dosya istinafa ulaştı: Bin sayfalık doküman tek tek incelenecek!

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

GÖZLER İSTİNAFIN VERECEĞİ KARARDA

Avukatların sanıkların aldığı cezaya ettiği itiraz sonrası Narin Güran dosyası Bölge Adliye İstinaf Mahkemesi'ne ulaştı. Bin sayfayı aşkın doküman oluşan 17 klasörlük dosya 1'inci Ceza Dairesi'ne geldi. Cinayet davalarına bakan Ceza Dairesi arşiv bölümüne ulaşan dosya ile ilgili bir duruşma tarihi alındıktan sonra heyet, incelemelerine başlayacak.