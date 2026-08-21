Narin Güran yaşasaydı 10 yaşında olacaktı! Yargılamalarda 4 kişi iştirakten ceza aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 2 yıl önce bugün kuran kursundan çıkan Narin ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin'in cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde toprağa gömülü olarak bulundu. Türkiye'yi yasa boğan bu korkunç cinayet nedeniyle yapılan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Güran ailesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİYE CİNAYET SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Yapılan çalışmalarda aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılamalarda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cesedi göndüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl 6 ay ceza aldı. Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma"dan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

TÜRKİYE NARİN'E SAHİP ÇIKTI

Ölümü yüreklerde büyük bir acıya yol açan Narin Güran'a tüm Türkiye sahip çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından küçük kızın köyündeki mezarı ziyaret edildi.