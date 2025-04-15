Narin Güran’ın bayram fotoğrafı ortaya çıktı: Fotoğrafta ağabeyi Enes’te var

Geçen yıl 21 Ağustos günü kuran kursundan kuzenleriyle çıktıktan sonran kendisinden bir daha haber alınamayan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu.

Doğum günü ve gezi fotoğraflarının ardından Narin'in bayramda çektiği fotoğrafıda ortaya çıktı. Erkek kardeşleri, babası Arif Güran ile evde bayramlığı ile çekilmiş fotoğrafında küçük kızın neşeli olduğu görüldü. Fotoğrafta, diğer bir detayda Narin cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ağabeyi Enes Güran'da bulunuyor.

4 KİŞİ CEZA ALMIŞTI

Narin Güran cinayeti davasında yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi. Öte yandan, Narin Güran olayıyla ilgili ikinci dava dün görüldü. 9 saat süren ve 15 kişinin yargılandığı davada, 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.