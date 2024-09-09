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Giriş Tarihi: 9.9.2024 21:28

Narin'in adı kreşte yaşatılacak

Diyarbakır'da kayıp olarak aranılan ve günler sonra cesedi bir torbada dere kenarında saklanmış halde bulunan Narin Güran'ın adı Gaziantep'teki kreşte yaşatılacak.

Narin’in adı kreşte yaşatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi Başkan Vekili Halil Uğur'un başkanlığında toplandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi hakkında önerge verildi.

MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı, mecliste söz alarak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin bir çocuk kütüphanesine veya kreşe verilmesi için grubu adına önerge verdi. Önergenin gündeme alınarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

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Narin'in adı kreşte yaşatılacak
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