Narin’in amcasını özel ekip sorguluyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca S.G.'nin , gözaltındayken avukatlarını istediği öğrenildi.Avukatları geldikten sonra ifade işlemleri başlayan amca S.G.'ye olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, savcılık kararıyla telefonuna el konulan amca S.G.'nin , sosyal medya, son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı. Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, S.G.'nin telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ile WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin Güran'dan bir delil bulabilmek için jandarma komandolar ve AFAD ekipleri küçük kızın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ne komşu olan Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması yaptı. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda elbise ve bez parçaları buldu.Bulunan elbise ve bez parçaları, delil olarak incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kıyafetlerin Narin'e ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. Köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki mısır ve pamuk tarlaların bulunduğu sulama kanallarında da aramalar yeniden başladı. Arama çalışmalarında iş makinesi eşliğinde yapılıyor. Öte yandan, Narin'in kaybolması nedeniyle tedirginlik yaşayan köylüler, evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.