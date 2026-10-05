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Giriş Tarihi: 5.10.2026

Narko koridorun beyni Türkiye’de yakalandı

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Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Narko koridorun beyni Türkiye’de yakalandı
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Afganistan-Hindistan hattındaki uluslararası uyuşturucu sevkiyatının baş aktörü olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Navpreet Singh, Türkiye'de düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı. Yerel bir uyuşturucu satıcısıyken 18 yaşında girdiği cezaevinde uyuşturucu baronlarıyla tanışarak koğuşunu lojistik üsse dönüştüren Singh, 2020'de tahliye olduktan sonra estetik operasyon geçirip sahte kimlikle Portekiz'e kaçtı.

KUZENİ İTİRAF ETTİ
Şifreli haberleşme ağları üzerinden Afganistan-İran- Pakistan-Hindistan-Kanada narko koridorunu Portekiz'den yöneten Singh, Hindistan tarihinin en büyük uyuşturucu sevkiyatlarına imza attı. Şebekenin kilit isimlerinden olan ve Azerbaycan'da yakalanarak Hindistan'a iade edilen eski asker kuzeni Prabhdeep Singh Harry, baronun gerçek kimliğini deşifre etti. Portekiz'den kaçıp "Navab Virk" sahte ismiyle Türkiye'ye giriş yapan Navpreet Singh, MİT'in takibiyle kısa sürede yakalandı. İşlemleri tamamlanan uyuşturucu baronu geçtiğimiz gün Hindistan'a iade edildi.

#HİNDİSTAN #AFGANİSTAN #PORTEKİZ #TÜRKİYE
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Narko koridorun beyni Türkiye’de yakalandı
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