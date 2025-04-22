‘Narkokapan Operasyonunda’ 620 tutuklama

Hazırlıkları 6 ay süren, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan Operasyonu' kapsamında Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 620'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken 34 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.