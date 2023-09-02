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Giriş Tarihi: 2.9.2023 13:24 Son Güncelleme: 2.9.2023 13:27

Narkotik polisinden başarılı uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 35 kilo 67 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Narkotik polisinden başarılı uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi, kentte 4 şüphelinin 'torbacı' olarak tabir edilen kişilere uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda K.G., G.S.D., S.G., B.G. ve H.Y. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramada 35 kilo 67 gram skunk esrar, 15 bin 318 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin TL ele geçirildi.

Operasyon sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüphelinin mahallelerde bulunan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde sağladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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Narkotik polisinden başarılı uyuşturucu operasyonu
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