Narkotik suçlara geçit yok! 5 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mardin emniyet müdürlüğü tarafından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda şu açıklamaya yer verildi, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe'de yapılan çalışmada; 5 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini tehdit eden uyuşturucuya karşı mücadelemiz; hukukun üstünlüğü çerçevesinde, tavizsiz ve kesintisiz şekilde devam edecektir."

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