Nasuh Mahruki davasında mütalaa: Hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Halka yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahruki önce savcılığa ifade verdi ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAMU BARIŞINI BOZMAYA YÖNELİK

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

MÜTALAADA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Nasuh Mahruki İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Nasuh Mahruki ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda izleyicinin de bulunduğu duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Mahruki'nin üzerine atılı suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle "Halka yanıltıcı bilgi yayma" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

BİR SONRAKİ CELSE KARAR VERİLECEK

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Mahruki, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme, sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 21 Şubat'a ertelendi.