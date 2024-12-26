Nasuh Mahruki halka yanıltıcı bilgi yayma suçundan hakim karşısında: Dosya mütalaaya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Halka yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahruki önce savcılığa ifade verdi ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
KAMU BARIŞINI BOZMAYA YÖNELİK...
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Ardından tahliyesine karar verilmişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Nasuh Mahruki İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çok sayıda izleyici katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek savunmasına başlayan Mahruki, "Paylaşmalarımın hangisini yalan olduğunu düşünüyorsanız söyleyin, yalan olmadığını ve sürekli bir tartışma konusu olduğunu ispatlayacağım. Asla Türk milletine yanıltıcı bilgi verecek, yalan söyleyecek insan değilim. Tırmanılması en zor olduğu yüksek dağlara tırmanmışlar oraya Türk bayrağı dikmiş biriyim" dedi.
PAYLAŞIMIN AMACI SORULDU
Nasuh Mahruki'nin avukatı, paylaşımı yapmasındaki amacı sormasının üzerine, oylamanın güvenli bir sistem olmadığını anlatmak istediğini, bu sistemi deneyen ülkelerin bıraktığını ileri sürerek "Anlaşmazlık halimde verilerin geri dönüşü yoktur. Ümit Özdağ'ın tanık olarak davet edilmesini, sığınmacıların yarattığı konular konusunda dinlenmesini istiyorum" şeklinde bir talepte bulundu.