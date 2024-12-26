Nasuh Mahruki halka yanıltıcı bilgi yayma suçundan hakim karşısında: Dosya mütalaaya gönderildi

KAMU BARIŞINI BOZMAYA YÖNELİK...

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Ardından tahliyesine karar verilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Nasuh Mahruki İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çok sayıda izleyici katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek savunmasına başlayan Mahruki, "Paylaşmalarımın hangisini yalan olduğunu düşünüyorsanız söyleyin, yalan olmadığını ve sürekli bir tartışma konusu olduğunu ispatlayacağım. Asla Türk milletine yanıltıcı bilgi verecek, yalan söyleyecek insan değilim. Tırmanılması en zor olduğu yüksek dağlara tırmanmışlar oraya Türk bayrağı dikmiş biriyim" dedi.