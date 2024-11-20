Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Nasuh Mahruki tutuklamaya sevk edildi
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:26 Son Güncelleme: 20.11.2024 11:31

Son dakika: Nasuh Mahruki tutuklamaya sevk edildi

Milli Sporcu, dağcı ve yazar olan Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar sonrası hakkında iki suçtan soruşturma başlatılmıştı. Savcıya ifade veren Mahruki tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: Nasuh Mahruki tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak adresinde bulunamayınca gözaltına alınamamıştı. Mahruki bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Son dakika: Nasuh Mahruki tutuklamaya sevk edildi
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