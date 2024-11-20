Son dakika: Nasuh Mahruki tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak adresinde bulunamayınca gözaltına alınamamıştı. Mahruki bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.