Ne fırın ne kombi! Elektrik faturasını yükselten o eşya belli oldu

Elektrik faturasını yükselten o eşya: Derin dondurucu

Derin dondurucuların en önemli özelliği, içindeki gıdaları sürekli düşük sıcaklıkta tutmak zorunda olması. Bu nedenle cihaz yalnızca kullanıldığı zaman değil, 24 saat boyunca sıcaklığı korumak için devreye girip çıkıyor.

Enerji tüketiminde asıl belirleyici noktalardan biri ise cihazın enerji etiketinde yazan yıllık kWh değeri. Türkiye'de derin dondurucular için kullanılan yeni enerji etiketinde yıllık tüketim açıkça gösteriliyor.