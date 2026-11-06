Ne fırın ne kombi! Elektrik faturasını yükselten o eşya belli oldu

Özellikle sürekli fişte kalan ve uzun süre çalışan eşyaların tüketimi; cihazın enerji sınıfına, hacmine, yalıtımına ve kullanım koşullarına göre değişiyor. Üstelik cihazın kapağının sık açılması, contaların yıpranması ve uygun olmayan ortam sıcaklığı da elektrik tüketimini artırabiliyor.
Derin dondurucuların en önemli özelliği, içindeki gıdaları sürekli düşük sıcaklıkta tutmak zorunda olması. Bu nedenle cihaz yalnızca kullanıldığı zaman değil, 24 saat boyunca sıcaklığı korumak için devreye girip çıkıyor.
Enerji tüketiminde asıl belirleyici noktalardan biri ise cihazın enerji etiketinde yazan yıllık kWh değeri. Türkiye'de derin dondurucular için kullanılan yeni enerji etiketinde yıllık tüketim açıkça gösteriliyor.
Derin dondurucunun kapasitesi büyüdükçe genellikle enerji ihtiyacı da yükseliyor. Güncel modeller üzerinden verilen örneklerde 100 litrenin biraz üzerindeki bir modelden 400 litrenin üzerindeki büyük bir sandık tipi modele kadar yıllık tüketim değerlerinin önemli ölçüde değişebildiği görülüyor.
Bu nedenle yalnızca enerji sınıfına bakarak karar vermek yeterli değil. Aynı enerji sınıfındaki iki farklı cihazın yıllık kWh tüketimi bile farklı olabilir. Cihaz satın alırken enerji etiketindeki yıllık tüketim rakamını karşılaştırmak daha sağlıklı bir yöntem.
Derin dondurucunun elektrik tüketimini yalnızca cihazın kendisi belirlemiyor. Kapağın uzun süre açık tutulması, contanın hava kaçırması, cihazın doğrudan güneş alan veya çok sıcak bir yerde bulunması kompresörün daha fazla çalışmasına yol açabiliyor.
Ayrıca cihazın çevresinde hava dolaşımına yeterli alan bırakılmaması da verimliliği olumsuz etkileyebiliyor, derin dondurucularda kapı contasının kontrol edilmesini, cihazın arkasında hava dolaşımı için boşluk bırakılmasını ve kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık tutulmasını öneriyor.
Yıllardır kullanılan eski modeller, yeni ve daha verimli cihazlara göre daha fazla elektrik tüketebiliyor. Bu nedenle elektrik faturası yükseldiğinde yalnızca kullanım alışkanlıklarına değil, evdeki eski beyaz eşyaların enerji tüketim değerlerine de bakmak gerekiyor.
Özellikle derin dondurucunun enerji etiketi incelenerek yıllık tüketimi öğrenilebilir. Yıllık kWh değerinin 12'ye bölünmesiyle yaklaşık aylık tüketim, 365'e bölünmesiyle de günlük ortalama tüketim hesaplanabilir.
Derin dondurucunun diğer bazı beyaz eşyalardan farkı, mevsim değişse de çalışmaya devam etmesi. Bu nedenle cihazın elektrik tüketimi kış aylarında da tamamen ortadan kalkmıyor.
Not: Derin dondurucunun gerçek tüketimini öğrenmenin en güvenilir yolu, cihazın enerji etiketindeki yıllık kWh değerine bakmak veya gerçek tüketimi uygun bir enerji ölçüm cihazıyla takip etmektir.