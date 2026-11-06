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Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:27 Son Güncelleme: 06.11.2026 15:39

Ne fırın ne kombi! Elektrik faturasını yükselten o eşya belli oldu

Evlerde kış aylarında elektrik tüketimi artarken gözler genellikle ısıtıcı, fırın ve kombi gibi cihazlara çevriliyor. Ancak günün büyük bölümünde çalışmaya devam eden bazı beyaz eşyalar da faturada fark edilir bir pay oluşturabiliyor. Bunların başında ise çoğu evde bulunana o eşya geliyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Ne fırın ne kombi! Elektrik faturasını yükselten o eşya belli oldu
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Özellikle sürekli fişte kalan ve uzun süre çalışan eşyaların tüketimi; cihazın enerji sınıfına, hacmine, yalıtımına ve kullanım koşullarına göre değişiyor. Üstelik cihazın kapağının sık açılması, contaların yıpranması ve uygun olmayan ortam sıcaklığı da elektrik tüketimini artırabiliyor.

Elektrik faturasını yükselten o eşya: Derin dondurucu

Derin dondurucuların en önemli özelliği, içindeki gıdaları sürekli düşük sıcaklıkta tutmak zorunda olması. Bu nedenle cihaz yalnızca kullanıldığı zaman değil, 24 saat boyunca sıcaklığı korumak için devreye girip çıkıyor.

Enerji tüketiminde asıl belirleyici noktalardan biri ise cihazın enerji etiketinde yazan yıllık kWh değeri. Türkiye'de derin dondurucular için kullanılan yeni enerji etiketinde yıllık tüketim açıkça gösteriliyor.

Büyük hacim, daha yüksek tüketim anlamına gelebiliyor

Derin dondurucunun kapasitesi büyüdükçe genellikle enerji ihtiyacı da yükseliyor. Güncel modeller üzerinden verilen örneklerde 100 litrenin biraz üzerindeki bir modelden 400 litrenin üzerindeki büyük bir sandık tipi modele kadar yıllık tüketim değerlerinin önemli ölçüde değişebildiği görülüyor.

Bu nedenle yalnızca enerji sınıfına bakarak karar vermek yeterli değil. Aynı enerji sınıfındaki iki farklı cihazın yıllık kWh tüketimi bile farklı olabilir. Cihaz satın alırken enerji etiketindeki yıllık tüketim rakamını karşılaştırmak daha sağlıklı bir yöntem.

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Faturayı artıran kullanım hataları da var

Derin dondurucunun elektrik tüketimini yalnızca cihazın kendisi belirlemiyor. Kapağın uzun süre açık tutulması, contanın hava kaçırması, cihazın doğrudan güneş alan veya çok sıcak bir yerde bulunması kompresörün daha fazla çalışmasına yol açabiliyor.

Ayrıca cihazın çevresinde hava dolaşımına yeterli alan bırakılmaması da verimliliği olumsuz etkileyebiliyor, derin dondurucularda kapı contasının kontrol edilmesini, cihazın arkasında hava dolaşımı için boşluk bırakılmasını ve kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık tutulmasını öneriyor.

Eski derin donduruculara dikkat

Yıllardır kullanılan eski modeller, yeni ve daha verimli cihazlara göre daha fazla elektrik tüketebiliyor. Bu nedenle elektrik faturası yükseldiğinde yalnızca kullanım alışkanlıklarına değil, evdeki eski beyaz eşyaların enerji tüketim değerlerine de bakmak gerekiyor.

Özellikle derin dondurucunun enerji etiketi incelenerek yıllık tüketimi öğrenilebilir. Yıllık kWh değerinin 12'ye bölünmesiyle yaklaşık aylık tüketim, 365'e bölünmesiyle de günlük ortalama tüketim hesaplanabilir.

Kışın da fişte kalıyor

Derin dondurucunun diğer bazı beyaz eşyalardan farkı, mevsim değişse de çalışmaya devam etmesi. Bu nedenle cihazın elektrik tüketimi kış aylarında da tamamen ortadan kalkmıyor.

Elektrik faturasını düşürmek için bunlara dikkat

  • Derin dondurucunun kapağını gereksiz yere uzun süre açık bırakmayın.
  • Kapak contasının hava kaçırıp kaçırmadığını kontrol edin.
  • Cihazın arkasındaki hava dolaşımını engellemeyin.
  • Enerji etiketindeki yıllık kWh değerini kontrol edin.
  • Çok eski cihazların tüketimini yeni modellerle karşılaştırın.
  • Cihazı üreticinin belirttiği uygun ortam sıcaklığı aralığında çalıştırın.
  • Aşırı buzlanma varsa cihazın kullanım kılavuzundaki bakım ve buz çözme talimatlarını uygulayın.

Not: Derin dondurucunun gerçek tüketimini öğrenmenin en güvenilir yolu, cihazın enerji etiketindeki yıllık kWh değerine bakmak veya gerçek tüketimi uygun bir enerji ölçüm cihazıyla takip etmektir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Ne fırın ne kombi! Elektrik faturasını yükselten o eşya belli oldu
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