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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:40

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Evin çatısını kiremit yerine denizden çıkan ıslak otlarla yapmak kulağa imkansız gelebilir. Ancak başka çaresi kalmayan ada sakinleri, doğanın onlara sunduğu bu ilginç malzemeyi öyle bir kullandı ki, ortaya 300 yıldır fırtınalara kafa tutan eşsiz evler çıktı.

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Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta
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Bir adada yaşarken ev yapacak tek bir ağaç dalı bile bulamadığınızı hayal edin. İşte Danimarka'nın Læsø Adası'nda yaşayan halk çaresizliğe boyun eğmek yerine kıyıya vuran otları toplayıp kurutarak, asırlara meydan okuyan o meşhur çatıları inşa etti.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Her şey tuz yüzünden başladı

Yıllar önce Læsø Adası'nın en büyük geçim kaynağı tuz üretimiydi. Deniz suyunu kaynatmak için adadaki ağaçlar o kadar çok kesildi ki, bir süre sonra ortada ev yapacak tek bir kereste bile kalmadı.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Ahşap bulamayan halk mecburen gözünü denize çevirdi. Evlerin iskeletini kıyıya vuran eski gemi enkazlarından çıkardıkları tahtalarla kurarken, çatıları kapatmak için de sahil kenarında bolca bulunan deniz çayırlarını toplamaya başladılar.

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Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Bu mimaride kadınların imzası var

Kış fırtınalarının ardından sahile vuran tonlarca deniz çayırı özenle toplandı ve kurumaya bırakıldı. Bu ilginç yapı tekniğinin geliştirilmesinde ve devasa çatıların sabırla örülmesinde adadaki kadınlar en büyük rolü üstlendi.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Tam 40 ton ağırlığa ulaşıyor

Birbirine dolanan bu deniz çayırları, ahşap iskeletin üzerine incecik değil, adeta bir yorgan gibi çok kalın katmanlar halinde serildi. Öyle ki bazı evlerde çatının kalınlığı 2 metreyi, toplam ağırlığı ise tam 40 tonu buluyor.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Çürümemesinin sırrı tuzda saklı

Akıllara hemen "Bu otlar yağmur yedikçe neden çürümüyor?" sorusu gelebilir. Deniz çayırlarının içindeki o yoğun tuz oranı, bitkinin hem çürümesini engelliyor hem de zararlı böcekleri çatıdan uzak tutarak evi koruyor.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Sadece dayanıklılık değil, bu kalın ot tabakası aynı zamanda kusursuz bir doğal yalıtım malzemesi görevi görüyor. Dondurucu soğuklarda evin içini sıcacık tutarken, yaz aylarında serin kalmasını sağlıyor.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Şiddetli fırtınalar bile yıkamadı

Modern kiremitlerin uçtuğu, betonların çatladığı fırtınalı kış günlerinde bile bu ağır ve kalın deniz çayırı çatıları yerinden oynamıyor. Uygun şekilde örüldüğünde bu evlerin ömrü rahatlıkla 300 yılı aşabiliyor.

Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta

Günümüze sadece 30 tanesi ulaştı

1600'lü yıllardan 1950'lere kadar adada bu yöntemle yaklaşık 300 ev inşa edildiği biliniyor. Ne yazık ki günümüzde bunlardan sadece 30 kadarı ayakta kalmayı başarmış durumda ve 12 tanesi özenle korunuyor.

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Ne kiremit ne beton! Bu çatılar tam 300 yıldır ayakta
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