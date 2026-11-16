Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

En çok hangi türleri biliyoruz?

Yıllardır mutfakta en çok tercih ettiğimiz çeşitler ağırlıklı olarak kırmızı ve yeşil mercimekten oluşuyor. Hemen hemen her evde kilerlerin vazgeçilmezi olan bu iki klasik tür, çorbalardan ana yemeklere kadar tüm tariflerimizin başrolünü üstleniyor. Ancak mercimek dünyasının sunduğu çeşitlilik bildiklerimizle sınırlı değilmiş.