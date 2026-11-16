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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:32 Son Güncelleme: 16.11.2026 11:33

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Kırmızı ya da yeşil mercimeği mutfaktan eksik etmiyoruz ama aslında çok daha güçlü bir alternatifi çoğumuz tezgahta görmüyoruz bile. Yapılan son araştırmalar, protein ve demir deposuyla diğer tüm çeşitleri geride bırakan o mercimek türünü gözler önüne serdi.

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Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu
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Kırmızı ve yeşil mercimeğin mutfaktaki tahtını sallayacak yeni bir rakip var. İçerdiği yüksek protein ve demir oranlarıyla diğer tüm çeşitleri geride bırakan o türün detayları, mutfaktaki tüm tercihlerinizi değiştirecek.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Mutfağın olmazsa olmazı

İster dumanı tüten sıcacık bir çorbaya dönüşsün, ister nefis bir yemeğe lezzet versin; mercimek sofralarımızın en köklü ve besleyici baklagillerinin başında geliyor. Ancak mutfaktaki ezberleri bozan çok daha güçlü bir detay var.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

En çok hangi türleri biliyoruz?

Yıllardır mutfakta en çok tercih ettiğimiz çeşitler ağırlıklı olarak kırmızı ve yeşil mercimekten oluşuyor. Hemen hemen her evde kilerlerin vazgeçilmezi olan bu iki klasik tür, çorbalardan ana yemeklere kadar tüm tariflerimizin başrolünü üstleniyor. Ancak mercimek dünyasının sunduğu çeşitlilik bildiklerimizle sınırlı değilmiş.

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Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Bilinmeyen O siyah alternatif

Türk mutfağında pek bilinmese de son yıllarda popülerlik kazanan bu özel baklagil, oldukça koyu, neredeyse tamamen siyah bir renge sahip. Alışageldiğimiz sarı ve kırmızı tonlarının dışındaki bu sıra dışı görünüm, mutfakta yepyeni kapılar aralıyor.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Beluga mercimeği ile tanışın

Dünyada "Beluga mercimeği" olarak bilinen bu özel tür, adını minik siyah tanelerinin lüks havyara benzemesinden alıyor. Yalnızca görünümüyle değil, sakladığı zengin besin profiliyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Bilimsel araştırmalar ne diyor?

Küresel ölçekte yayımlanan güncel bir araştırmada; sarı, kırmızı, yeşil ve siyah mercimek çeşitleri tüm besin değerleriyle laboratuvar ortamında karşılaştırıldı. Alınan sonuçlar, siyah türün sıradan bir baklagilden çok daha fazlası olduğunu açıkça kanıtladı.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Protein şampiyonu tahtını buldu

Yapılan detaylı laboratuvar incelemelerinde, çiğ örneklerde protein oranının yüzde 29'a kadar ulaştığı net bir şekilde görüldü. Karşılaştırılan tüm çeşitler arasında en yüksek protein miktarının siyah mercimekte ölçülmesi ise bu türü bir adım öne çıkarıyor.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Minerallerde zirveyi kimseye kaptırmıyor

Siyah mercimek, sadece proteinle kalmayıp incelenen tüm çeşitler arasında demir ve çinko bakımından da ilk sırada yer alıyor. Günlük mineral ihtiyacını karşılamak adına bu besin adeta gizli bir hazine niteliğinde.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Yüksek lif içeriği ve bünyesindeki dirençli nişasta miktarı, siyah mercimeğin beslenmedeki önemini bir kat daha artırıyor. Uzun süre tok tutma özelliğiyle de diyet listelerinin vazgeçilmezi olmaya aday.

Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu

Sağlıklı beslenmenin yeni gözdesine şans tanıyın

Mutfaktaki alışılmış ezberlerin dışına çıkıp protein, demir ve lif deposu bu özel siyah mercimeği favori tariflerinize ekleyerek öğünlerinizin besin değerini anında zirveye taşıyabilirsiniz.

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Ne kırmızı ne yeşil! Besin değeriyle dikkat çeken mercimek belli oldu
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