Ne maya ne de saatlerce beklemek var: Taş gibi kalıp peynir yapmanın püf noktası

Peynir yapımı genellikle zahmetli, özel peynir mayası gerektiren ve zaman alan bir süreç olarak bilinir. Ancak mutfakta uygulanan pratik bir teknik, maya kullanmadan da tam kıvamında, kesildiğinde dağılmayan kalıp peynirler elde etmeyi mümkün kılıyor. Limon veya sirkenin doğal asidinden yararlanan bu yöntemle, kısa sürede katkısız ve lezzetli peynirler hazırlayabilirsiniz.
Peynir yapımı genellikle zahmetli, özel peynir mayası gerektiren ve zaman alan bir süreç olarak bilinir. Ancak mutfakta uygulanan pratik bir teknik, maya kullanmadan da tam kıvamında, kesildiğinde dağılmayan kalıp peynirler elde etmeyi mümkün kılıyor. Limon veya sirkenin doğal asidinden yararlanan bu yöntemle, kısa sürede katkısız ve lezzetli peynirler hazırlayabilirsiniz.
Bu pratik yöntemin en büyük avantajı karmaşık malzemelere ihtiyaç duymamasıdır. Tam yağlı taze süt ve sütün kesilmesini sağlayacak doğal bir asit (taze sıkılmış limon suyu veya doğal elma/üzüm sirkesi) yeterlidir. İsteğe göre lezzet katmak için sadece tuz ilave edilir. Maya aranmadığı için evde süt olduğu sürece dilediğiniz an peynir yapımına geçebilirsiniz.
Peynirin kalıp gibi olmasını sağlayan ilk kritik aşama, sütün doğru sıcaklıkta kestirilmesidir. Süt kaynama noktasına yaklaştığında (üzerinde ilk kabarcıklar oluştuğunda) ocak kısılır ve asit yavaşça eklenir. Süt dakikalar içinde kesilerek sarımsı yeşil bir su ile beyaz peynir pıhtılarına ayrışır. Bu aşamada sütün tam anlamıyla ayrışmasını beklemek peynirin verimini doğrudan etkiler.
Mayasız peynirlerin yumuşak veya lor kıvamında kalmasının temel nedeni yetersiz preslemedir. Pıhtılar ince bir tülbentten süzüldükten sonra tülbent sıkıca bağlanır. Üzerine ağır bir ağırlık (örneğin su dolu geniş bir tencere veya döküm tava) yerleştirilir. En az 1-2 saat boyunca uygulanan bu baskı, peynir altı suyunun tamamen süzülmesini ve pıhtıların birbirine kenetlenerek sert bir kalıp halini almasını sağlar.
Presleme işlemi bittiğinde tülbentten çıkarılan peynir şimdiden kalıp formunu almış durumdadır. Bu aşamada peynirin dış yüzeyi kaya tuzu ile ovulabilir ya da hazırlanan hafif tuzlu salamura suyunda bekletilebilir. Tuz, hem peynirin lezzetini artırır hem de dokunun daha da sertleşmesine ve raf ömrünün uzamasına yardımcı olur.
Bu yöntemle elde edilen peynir altı suyu, en az peynirin kendisi kadar kıymetlidir. Yüksek protein ve mineral içeren bu şifalı suyu dökmeden; çorbalarda, hamur işlerinde, ekmek yapımında veya pilavlarda su yerine kullanarak yemeklerinize lezzet ve besleyicilik katabilirsiniz.
Tuzlama işleminden sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirilen peynir, dilimlendiğinde dağılmayan pürüzsüz bir yapıya kavuşur. Kahvaltılarda dilimlenerek, üzerine zeytinyağı ve çörek otu gezdirilerek servis edilebilir. Tamamen doğal, katkısız ve koruyucusuz bu yöntem; evinde hızlıca sert peynir yapmak isteyenler için en ideal çözümdür.