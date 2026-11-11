Ne maya ne de saatlerce beklemek var: Taş gibi kalıp peynir yapmanın püf noktası

Tuzlama ve Dokusunu Oturtma Aşaması

Presleme işlemi bittiğinde tülbentten çıkarılan peynir şimdiden kalıp formunu almış durumdadır. Bu aşamada peynirin dış yüzeyi kaya tuzu ile ovulabilir ya da hazırlanan hafif tuzlu salamura suyunda bekletilebilir. Tuz, hem peynirin lezzetini artırır hem de dokunun daha da sertleşmesine ve raf ömrünün uzamasına yardımcı olur.