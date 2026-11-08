Ne parfüm ne oda kokusu: Evin her köşesi mis gibi kokacak!

Kış geldi mi camları uzun uzun açamıyoruz ve evdeki o durgun hava hemen kendini belli ediyor. İstediğiniz kadar temizlik yapın, odalara sinen o ağırlığı atmak hiç de kolay olmuyor. Ama çok basit bir tüyo sayesinde evin havasını bir anda tertemiz yapabiliyorsunuz.