Ne parfüm ne oda kokusu: Evin her köşesi mis gibi kokacak!

Evdeki o basık havayı dağıtmak için oda parfümü almanıza gerek yok. Mutfakta elinizin altında bulunan portakal, limon veya mandalina kabukları bu işin en büyük kurtarıcısı oluyor.
Kokusunun daha kalıcı ve etkili olmasını istiyorsanız suyun içine birkaç parça çubuk tarçın veya karanfil ekleyebilirsiniz. Bu ufak baharatlar evinize sıcacık bir kış enerjisi katacaktır.
Hazırladığınız bu doğal koku kasesini, ısınmakta olan kalorifer peteğinin tam üzerine dengeli bir şekilde yerleştirin. Suyun dökülmemesi için peteğin en düz noktasını seçmeye özen gösterin.
Kaloriferden gelen sıcaklık, kasedeki suyun yavaş yavaş ısınıp buharlaşmasını sağlar. Su buharlaştıkça içindeki meyve ve baharatların doğal esansı bütün odaya yayılmaya başlar.
Hazır sprey kokular havada birkaç dakika asılı kalıp hızla kaybolurken, bu yöntem kalorifer yandığı sürece etkisini sürdürür. Odanın her köşesi gün boyunca taptaze ve temiz kokar.
Bu pratik çözüm sadece güzel koku vermekle kalmaz, aynı zamanda kışın kaloriferin kuruttuğu oda havasını da nemlendirir. Böylece evde nefes almak çok daha sağlıklı ve konforlu hale gelir.
Kasedeki su buharlaştıkça azalıp biteceği için ara sıra seviyesini kontrol etmekte fayda var. Su azaldığında üzerine biraz daha ılık su ekleyerek kokunun devamlılığını kesintisiz sağlayabilirsiniz.