Ne tuğla ne beton! Evlerin duvarlarını samanla yapıyorlar

Modern evlerin yapımında kullanılan malzemeler değişirken, geçmişten gelen bazı yöntemler de yeniden değer kazanıyor. Dünyanın farklı noktalarında uygulanan sıra dışı bir inşaat tekniği, evlerin duvarlarına ilişkin bilinenleri sorgulatıyor. Üstelik bu yapıların dikkat çeken özelliği yalnızca kullanılan malzemeyle sınırlı kalmıyor.
Geleneksel inşaat yöntemlerinin dışında kalan saman balyalı yapı tekniği, doğal malzemelerle ev inşa etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu yöntemde buğday, arpa veya pirinç gibi tahılların hasadından sonra geriye kalan kuru saplar sıkıştırılarak balya haline getiriliyor. Hazırlanan balyalar ise evlerin duvarlarının oluşturulmasında kullanılıyor.
Saman balyaları genellikle ahşap taşıyıcı iskeletlerin arasına yerleştiriliyor. Büyük tuğlaları andıran balyalar, duvar boyunca belirli bir düzenle üst üste diziliyor ve gerekli bağlantı elemanlarıyla sabitleniyor. Bazı özel projelerde ise mühendislik hesaplarıyla tasarlanan saman balyalı duvarlar doğrudan taşıyıcı sistemin bir parçası olabiliyor.
Bu yapı tekniğinde kullanılan samanın kuru, sıkıştırılmış ve uygun yoğunlukta olması büyük önem taşıyor. Ayrıca balyaların boyutlarının ve yerleşiminin duvarın bütünlüğünü sağlayacak şekilde planlanması gerekiyor.
Saman balyalarının yapı sektöründe tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri ısı yalıtımı özelliği. Sıkıştırılmış samanın yapısında bulunan hava boşlukları, ısı geçişini sınırlandırmaya yardımcı oluyor.
Bu özellik sayesinde saman balyalı duvarlar, kışın iç mekânın sıcaklığını korumaya, yazın ise dışarıdaki sıcaklığın içeriye geçişini azaltmaya katkı sağlayabiliyor.
Avustralya hükümetinin YourHome yapı rehberinde de saman balyalarının etkili ve ekonomik yalıtım malzemeleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Rehberde, saman balyalı duvarların ses yalıtımına da katkı sunduğu ve iç mekânlarda daha sessiz bir ortam oluşturabildiği aktarılıyor.
Saman balyalı evlerin yapımında dikkat çeken aşamalardan biri de duvarların kaplanması. Balyalar yerleştirildikten sonra duvar yüzeyleri genellikle kil, kireç veya uygun sıva sistemleriyle kaplanıyor.
Bu uygulama yalnızca estetik bir görünüm oluşturmak için yapılmıyor. Sıva, samanın yağmur ve dış etkenlerle doğrudan temasını önlemeye, duvarı mekanik hasarlara karşı korumaya ve yangın güvenliğine katkıda bulunmaya yardımcı oluyor.
Uygulamanın doğru yapılması oldukça önemli. Özellikle duvarların üst bölümleri, temel bağlantıları, pencere çevreleri ve dış cephe detayları nem girişini önleyecek şekilde tasarlanıyor.
Saman denildiğinde akla gelen ilk konulardan biri yangın riski oluyor. Ancak saman balyalı yapıların yangın güvenliği, açıkta bırakılan samanla aynı şekilde değerlendirilmiyor.
Sıkıştırılmış balyaların hava boşluklarının sınırlı olması ve yüzeylerinin uygun sıva katmanlarıyla kaplanması, yanma riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte yangına dayanıklılık, kullanılan malzemeye, sıva kalınlığına, duvar sistemine ve uygulama kalitesine bağlı olarak değişiyor.
Uluslararası yapı standartlarında da saman balyalı duvarlar için belirli sıva kalınlıkları ve yangın dayanımına ilişkin teknik koşullar bulunuyor. Bu nedenle saman balyalı bir evin güvenli kabul edilebilmesi için ilgili yangın testlerinin, mühendislik hesaplarının ve yerel yapı mevzuatının dikkate alınması gerekiyor.
Bu evlerin yapımında en fazla dikkat edilmesi gereken konuların başında nem kontrolü geliyor. Saman balyalarının uzun süre suya veya yüksek neme maruz kalması çürüme, küflenme ve yapısal sorunlara neden olabiliyor.
Bu nedenle yapının temelinden çatısına kadar su yalıtımı ve yağmur korumasının doğru planlanması gerekiyor. Çatı çıkıntıları, dış cephe sıvası, pencere detayları ve zeminden yükseltilmiş duvar bağlantıları bu noktada önem kazanıyor.
İnşaat sırasında kullanılan saman balyalarının da yeterince kuru olması gerekiyor. Nemli malzemenin duvar içine yerleştirilmesi ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Doğal yapı malzemelerine yönelik ilginin artmasıyla saman balyalı evler de alternatif inşaat teknikleri arasında öne çıkıyor. Bu yöntemin dikkat çeken özellikleri şöyle sıralanıyor:
Isı yalıtımı: Sıkıştırılmış samanın hava boşlukları sayesinde etkili yalıtım sağlayabiliyor.
Ses yalıtımı: Kalın duvar yapısı dışarıdan gelen seslerin azaltılmasına katkıda bulunabiliyor.
Doğal malzeme: Tarımsal üretim sonrasında ortaya çıkan samanın yapı malzemesi olarak değerlendirilmesini sağlıyor.
Enerji verimliliği: Uygun tasarım ve yalıtımla ısıtma ve soğutma ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.
Alternatif yapı tekniği: Geleneksel malzemeler dışında farklı inşaat seçenekleri sunuyor.
Ancak saman balyalı evlerin her koşulda daha ucuz olduğu söylenemiyor. İşçilik, nakliye, taşıyıcı sistem, sıva, mühendislik ve yerel yapı koşulları toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.
Saman balyalı yapı tekniği, farklı ülkelerde uygulanan alternatif inşaat yöntemleri arasında bulunuyor. Türkiye'de de bu tür bir yapı düşünülüyorsa yerel imar koşulları, deprem yönetmeliği, yangın güvenliği, taşıyıcı sistem ve nem koruması gibi konuların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
Özellikle deprem riski bulunan bölgelerde yalnızca duvar malzemesinin değil, binanın bütün taşıyıcı sisteminin mühendislik hesaplarıyla tasarlanması önem taşıyor.
Saman balyalı evler, geleneksel yapı malzemelerine farklı bir alternatif sunarken doğru projelendirme ve uygulama gerektiren özel bir yapı sistemi olarak dikkat çekiyor.