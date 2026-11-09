Ne tuğla ne beton! Evlerin duvarlarını samanla yapıyorlar

SAMAN BALYALI EVLERİN EN BÜYÜK RİSKİ NEM

Bu evlerin yapımında en fazla dikkat edilmesi gereken konuların başında nem kontrolü geliyor. Saman balyalarının uzun süre suya veya yüksek neme maruz kalması çürüme, küflenme ve yapısal sorunlara neden olabiliyor.

Bu nedenle yapının temelinden çatısına kadar su yalıtımı ve yağmur korumasının doğru planlanması gerekiyor. Çatı çıkıntıları, dış cephe sıvası, pencere detayları ve zeminden yükseltilmiş duvar bağlantıları bu noktada önem kazanıyor.

İnşaat sırasında kullanılan saman balyalarının da yeterince kuru olması gerekiyor. Nemli malzemenin duvar içine yerleştirilmesi ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor.