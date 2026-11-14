Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren "çikolatalı kek": Sadece 2 malzeme yetiyor

Çikolatalı pasta denilince akla genellikle uzun bir malzeme listesi, ölçü kapları ve fırının başında beklenen o stresli dakikalar gelir. Ancak tatlı krizlerinize en pratik ve sağlıklı çözümü sunan yeni nesil tarifler, bildiğimiz tüm ezberleri bozuyor. Yemek tutkunu Kelsi Boocock tarafından geliştirilen ve son günlerde internette viral olan bu özel tarif, sıcak fırını tamamen devreden çıkarıp buzdolabının mucizevi serinliğine güveniyor.
Mükemmel bir pasta dokusu elde etmek için avokado gibi doğal yağlı meyveler kullanmak son yıllarda oldukça popüler. Ancak bu tarif, lezzetini ve o muhteşem pürüzsüz kıvamını tamamen tatlı patatesin doğal şekerine ve kaliteli bitter çikolatanın yoğunluğuna borçlu. Sadece 200 gram bitter çikolata ve iki adet büyük boy tatlı patates kullanarak, lüks pastanelerin vitrinlerini süsleyen o yoğun çikolatalı pastaları aratmayacak bir lezzet şöleni yaratabilirsiniz.
Patatesler ocakta yumuşarken, diğer yanda 200 gram bitter çikolatayı eşit parçalara bölerek benmari usulü eritin. Çikolatanın parlak ve pürüzsüz bir sıvı haline gelmesi, pastanızın dokusu için büyük önem taşıyor.
BLENDER İLE GELEN KUSURSUZ KIVAM
Tarifin asıl sırrı ise blender aşamasında gizli. Eritilmiş sıcak çikolatayı ve yumuşacık haşlanmış tatlı patatesleri blender'a alın ve içinde hiçbir pütür kalmayana dek yüksek devirde karıştırın.
Elde ettiğiniz bu ipeksi karışımı, kenarlarını yağladığınız ve tabanına pişirme kağıdı serdiğiniz yuvarlak bir pasta kalıbına döküp üzerini spatula ile düzeltin.
EKSTRA LEZZET İÇİN OPSİYONEL HİNDİSTAN CEVİZİ SOSU
Eğer pastanızın lezzetini bir üst seviyeye taşımak isterseniz, 100 gram daha bitter çikolatayı eritip yarım su bardağı kremamsı Hindistan cevizi sütüyle karıştırarak harika bir sos elde edebilirsiniz.
Bu parlak sosu pastanın üzerine döktükten sonra geriye sadece beklemek kalıyor.
Bir gece boyunca buzdolabında dinlenen pastanız, ertesi gün yoğun ve doyurucu dilimler halinde servise hazır olacak.