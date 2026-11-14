Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren "çikolatalı kek": Sadece 2 malzeme yetiyor

Mükemmel bir pasta dokusu elde etmek için avokado gibi doğal yağlı meyveler kullanmak son yıllarda oldukça popüler. Ancak bu tarif, lezzetini ve o muhteşem pürüzsüz kıvamını tamamen tatlı patatesin doğal şekerine ve kaliteli bitter çikolatanın yoğunluğuna borçlu. Sadece 200 gram bitter çikolata ve iki adet büyük boy tatlı patates kullanarak, lüks pastanelerin vitrinlerini süsleyen o yoğun çikolatalı pastaları aratmayacak bir lezzet şöleni yaratabilirsiniz.