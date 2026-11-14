Haberler Yaşam Haberleri Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren 'çikolatalı kek': Sadece 2 malzeme yetiyor
Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:40

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren "çikolatalı kek": Sadece 2 malzeme yetiyor

Fırın kullanmadan, sadece iki malzemeyle rüya gibi bir çikolatalı pasta yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Sosyal medyayı sallayan bu akılalmaz tarif, saatlerce mutfakta uğraşma derdine son veriyor! Üstelik bu pastanın içindeki o gizli malzemeyi duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız.

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Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor
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Çikolatalı pasta denilince akla genellikle uzun bir malzeme listesi, ölçü kapları ve fırının başında beklenen o stresli dakikalar gelir. Ancak tatlı krizlerinize en pratik ve sağlıklı çözümü sunan yeni nesil tarifler, bildiğimiz tüm ezberleri bozuyor. Yemek tutkunu Kelsi Boocock tarafından geliştirilen ve son günlerde internette viral olan bu özel tarif, sıcak fırını tamamen devreden çıkarıp buzdolabının mucizevi serinliğine güveniyor.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

Mükemmel bir pasta dokusu elde etmek için avokado gibi doğal yağlı meyveler kullanmak son yıllarda oldukça popüler. Ancak bu tarif, lezzetini ve o muhteşem pürüzsüz kıvamını tamamen tatlı patatesin doğal şekerine ve kaliteli bitter çikolatanın yoğunluğuna borçlu. Sadece 200 gram bitter çikolata ve iki adet büyük boy tatlı patates kullanarak, lüks pastanelerin vitrinlerini süsleyen o yoğun çikolatalı pastaları aratmayacak bir lezzet şöleni yaratabilirsiniz.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

SADECE İKİ MALZEMEYLE BAŞLAYAN MUCİZE

Bu eşsiz pastayı hayata geçirmek aslında sandığınızdan çok daha kolay. İlk adım olarak, kabuklarını soyduğunuz iki büyük tatlı patatesi küp küp doğrayıp yaklaşık iki dakika boyunca tamamen yumuşayana kadar buharda pişirin.

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Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

Patatesler ocakta yumuşarken, diğer yanda 200 gram bitter çikolatayı eşit parçalara bölerek benmari usulü eritin. Çikolatanın parlak ve pürüzsüz bir sıvı haline gelmesi, pastanızın dokusu için büyük önem taşıyor.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

BLENDER İLE GELEN KUSURSUZ KIVAM

Tarifin asıl sırrı ise blender aşamasında gizli. Eritilmiş sıcak çikolatayı ve yumuşacık haşlanmış tatlı patatesleri blender'a alın ve içinde hiçbir pütür kalmayana dek yüksek devirde karıştırın.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

Elde ettiğiniz bu ipeksi karışımı, kenarlarını yağladığınız ve tabanına pişirme kağıdı serdiğiniz yuvarlak bir pasta kalıbına döküp üzerini spatula ile düzeltin.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

EKSTRA LEZZET İÇİN OPSİYONEL HİNDİSTAN CEVİZİ SOSU

Eğer pastanızın lezzetini bir üst seviyeye taşımak isterseniz, 100 gram daha bitter çikolatayı eritip yarım su bardağı kremamsı Hindistan cevizi sütüyle karıştırarak harika bir sos elde edebilirsiniz.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

Bu parlak sosu pastanın üzerine döktükten sonra geriye sadece beklemek kalıyor.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

Bir gece boyunca buzdolabında dinlenen pastanız, ertesi gün yoğun ve doyurucu dilimler halinde servise hazır olacak.

Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren çikolatalı kek: Sadece 2 malzeme yetiyor

Oda sıcaklığında erimemesi için artan dilimleri mutlaka buzdolabında muhafaza etmeyi unutmayın.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Ne un var ne yumurta! Tatlı krizlerini 5 dakikada bitiren "çikolatalı kek": Sadece 2 malzeme yetiyor
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