Ne zaman duş almalı sabah mı akşam mı?

İnsanlar arasında sabah mı yok sa akşam mı veya bazen de kimilerine göre gün ortasında mı duş almanın daha yararlı olduğu yönündeki tartışmalara sonunda açıklık getirildi. Klinik mikrobiyoloji uzmanı Primrose Freestone'a göre bu soruların aslında bilimsel bir cevabı var. Science Alert'te yer alan habere göre Freestone, sabah duşunun özellikle çarşafların temiz olmadığı durumlarda daha etkili olduğunu söylüyor. Gün boyu daha taze kalmak isteyenler için sabah duşu, mikrobiyolojik açıdan mantıklı bir tercih. Ancak hangi saat dilimini tercih ederseniz edin, uzmanlar bir konuda hemfikir. Çarşaf ve yastık kılıfları haftada en az bir kez yıkanmalı. Çarşaflar temizse akşam da duş alınabilir.