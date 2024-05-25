Necip Fazıl Kısakürek vefatının 41.yıldönümünde kabri başında anıldı

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenleri katıldı.

MUMCU, "ÇOK SAYIDA İNSANA IŞIK TUTTU"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kısakürek'in bir fikir adamı olarak çok sayıda insana ışık tuttuğunu belirterek, "Türkiye merkezli düşünmekten, Türkiye merkezli dünya düzenini ortaya koyabilmek için fikirleri, şiirleri, konferanslarıyla mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Kendisini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TORUNLARI, EMRAH İLE ŞEYMA, "41 YILLIK ÖZLEM VAR"

Necip Fazıl Kısakürek'in torunları Emrah ile Şeyma Kısakürek ise dedelerinin sık sık ziyaret ettiği dergahta dua okuduklarını ve kendileri için manevi değeri olduğunu ve 41 yıllık özlemin olduğunu söylediler.

Eyüp Sultan'da bulunan kabri başında Kur'ân-ı Kerim okuyan gençlerden Bilal Kardaş ile Semih Salih Bacıoğlu aradan geçen 41 yılın ardından Necip Fazıl'ın fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini ifade ettiler.

YERLİKAYA ŞİİRİNİ PAYLAŞIP ANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'da sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek'in şiir kıtasını paylaşarak rahmetle andığını yazdı. Yerlikaya, "Veren de O, alan da; Nedir senden gidecek? Telaşını gören de Can senin zannedecek…" Büyük şair, yazar, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum." Dedi.