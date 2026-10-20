Nefes kesen helikopter destekli operasyon ile kurtarıldılar

18 Ekim tarihinde Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine bölgeye 11 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, grubun bulunduğu yer dronla tespit edilmişti. Helikopter deni ve sarp kayalardan oluşan kanyonu taradı. Kamera görüntülerini kriz merkezine aktırdı. İlk etapta kayalıklardan suya düşmesi sonucu hayatını kaybeden eğitmen Sinan Yavuz'un cansız bedeni ve 3 gönüllü ilk olarak çıkartıldı.

DAĞCILIK TEKNİKLERİ İLE KURTARILDI

Kanyonda kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen 10 kişiye gün içinde dron ile yiyecek atıldı. Arından 11 ilden gelen AFAD ekipleri bölgeye ulaştı. Önce ip gerilerek 10 İHH gönüllüsü kayalıklardan güvenli alana geçirildi. Ekipler eşliğinde kriz merkezine getirildiler. Heyecanla bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı. Isparta Valisi Abdullah Erin, "Bütün arkadaşlarımız çok özverili bir mücadele ortaya koydu. Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde arama ve kurtarma çalışmasına katılan arkadaşımız oldu. Riskli bir çalışma yürüttüler, çok şükür hepsi de sağlıklı. 14 kişilik bir ekip mahsur kalmıştı. Dün 3 arkadaşımızı sağlıklı bir şekilde kurtardık.

Sele kapılıp hayatını kaybeden bir vatandaşımızı da dün gece yukarıya çıkarma imkanı bulmuştuk. Hepsini sağlıklı bir şekilde çıkarmayı umuyorduk. Dün gece yerlerini tespit ettiğimiz ama ulaşamadığımız 10 arkadaşımız vardı. Bugün sabah helikopter desteği de alarak dronlarımız ve diğer hava araçlarımızı da devreye alarak ekiplerimizle birlikte kardeşlerimize ulaşmak için çaba sarf ettik. Arkadaşlarımız bazen kendilerini de riske atmak suretiyle oraya ulaşmaya çalıştılar. Neticesinde de öğleden sonra bir iletişim sağlandı. Mahsur kalan 10 arkadaşlarımızı da dağcılık tekniklerini kullanarak sağlıklı ve sağ bir şekilde buraya çıkarabildik" dedi.