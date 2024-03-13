Nefesten hastalık teşhisi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, mide kanseri, ülser, gastrit ve diyabet gibi hastalıkları nefesten teşhis edebilecek bir sensör sistemi üzerine çalışıyor. Hastalıkların iğne kullanmadan, kansız ve acısız bir biçimde teşhis edilebilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Prof. İsmail Bayraklı "Bu sistemi hastanelerde rutin bir yöntem olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında binden fazla hasta üzerinde değerlendirme yapacağız" dedi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da projenin desteklenmesine karar verdi.