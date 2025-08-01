Fenerbahçe’den Nelson Semedo’da atağı! Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında ve hangi kulüplerde forma giydi?

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo hamlesi gündeme geldi. Milan Skriniar transferinin ardından savunmayı güçlendirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek ile anlaşma yoluna giriyor. Peki, Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA! NELSON SEMEDO İLE ANLAŞMA YOLUNDA
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin ardından sağ bek transferini de bitirdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı.
Nelson Cabral Semedo, 16 Kasım 1993 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde doğdu. Futbola Sintrense altyapısında başlayan başarılı sağ bek, günümüzde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giymektedir. Hızı, dripling kabiliyeti ve hücum katkısıyla öne çıkan Semedo, hem kulüp hem de millî takım kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.