Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe'den Nelson Semedo'da atağı! Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında ve hangi kulüplerde forma giydi?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 16:20 Son Güncelleme: 1.8.2025 16:20

Fenerbahçe'den Nelson Semedo'da atağı! Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında ve hangi kulüplerde forma giydi?

Fenerbahçe, Milan Skriniar hamlesinin ardından savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya varma yoluna girdi. İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak. Transfer iddiasının ardından sağ bekin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar

Fenerbahçe’den Nelson Semedo’da atağı! Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında ve hangi kulüplerde forma giydi?

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo hamlesi gündeme geldi. Milan Skriniar transferinin ardından savunmayı güçlendirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek ile anlaşma yoluna giriyor. Peki, Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA! NELSON SEMEDO İLE ANLAŞMA YOLUNDA

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin ardından sağ bek transferini de bitirdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı.

NELSON SEMEDO KİMDİR?

Nelson Cabral Semedo, 16 Kasım 1993 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde doğdu. Futbola Sintrense altyapısında başlayan başarılı sağ bek, günümüzde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giymektedir. Hızı, dripling kabiliyeti ve hücum katkısıyla öne çıkan Semedo, hem kulüp hem de millî takım kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.

NELSON SEMEDO KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nelson Semedo, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Portekiz vatandaşı olan futbolcunun ailesi ise Yeşil Burun Adaları kökenlidir. Doğum yeri ise Portekiz'in Lizbon'a bağlı Sintra bölgesidir.

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Fenerbahçe'den Nelson Semedo'da atağı! Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında ve hangi kulüplerde forma giydi?
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