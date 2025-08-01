Fenerbahçe’den Nelson Semedo’da atağı! Nelson Semedo kimdir, kaç yaşında ve hangi kulüplerde forma giydi?

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA! NELSON SEMEDO İLE ANLAŞMA YOLUNDA

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin ardından sağ bek transferini de bitirdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı.