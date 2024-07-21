Nem ve sıcaktan bunalan sahillere koştu

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca İstanbul'da 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissedildi. Sıcaktan bunalan İstanbullular ise sahillere ve Boğaz kenarına akın etti. Dün de hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar aileleriyle piknik yapıp, denize girdi. Kimisi İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayıp, kayalıkların üzerinde güneşlenirken kimisi de sahil boyunca yürüyüş yaptı. Güneşten etkilenenler ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'da bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajlara akın etti. Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı.Büyükçekmece sahilinde de yoğunluk gözlendi. Denize girip serinleyen vatandaşlar, sahildeki şemsiyelerin altında güneşten korunmaya çalıştı. Karaköy ve Beşiktaş sahillerine koşanlar ise parklardaki ağaçların gölgelerinde ve kafelerde vakit geçirirken, Aşiyan sahiline gelenler bol bol yüzdü. Denize girmek isteyenlerin bir başka uğrak noktası Sarayburnu sahili oldu. Kimi serin sularda yüzerken kimi de yürüyüşü tercih etti. Sarayburnu'nda denize giren Aydın Duman, "Su çok güzel ve temiz. Bu suyu başka yerde bulamayız. Deniz olmasa yanmışız" dedi. Üsküdar'da Salacak sahiline arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Salih Bozdemir ise "Nefes alamaz duruma geldik. Çareyi kıyıya inmekte bulduk" diye konuştu.