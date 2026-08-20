Nemrut Dağı’nda koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları bu yıl da sürüyor

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini ve çatlakların su girişini önleyen özel harçlarla doldurulduğunu belirtti.

"Nemrut'un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz."

Çalışmaların eserlerin özgün görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirildiğini vurgulayan Ersoy, "Bu titiz müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alıyoruz." ifadelerini kullandı. Koruma çalışmalarının Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca yürütüldüğünü aktaran Ersoy, ilk etabın beş yıl süreceğini belirterek, "Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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