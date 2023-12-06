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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Nene Hatun’un dalgıçları da kayıp mürettebatı arıyor

‘Nene Hatun’un dalgıçları da kayıp mürettebatı arıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 18'inci gününde de sürüyor. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan 'Nene Hatun'un dalgıçları da göreve başladı. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden Sualtı Savunma (SAS) komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları elverdikçe denizden ve havadan devam eden çalışmalara, deniz altı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan 'Nene Hatun' gemisi de bölgeye sevk edildi. 'Nene Hatun' mürettebatından dalgıçlar da askeri dalgıçlar ile su altında çalışmalara başladı. Öte yandan 'Nene Hatun'un askeri limanda demir attığı görüldü. DHA

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‘Nene Hatun’un dalgıçları da kayıp mürettebatı arıyor
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