Neredeysen oradayız

Motosikletli Polis Timler Amirliği'nde görevli polis memuru İsmail Yalçın, 4 Ekim 2018'de Konya'nın Karatay ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli aracın takibi sırasında yaşanan kazada şehit oldu. Hatice Yalçın (36) o günden beri çocukları Yusuf Buğra ve Ahsen Ebrar'a hem annelik hem de babalık yapıyor. Yalçın, son 5 yıldır olduğu gibi Babalar Günü'nde çocukları ile birlikte eşinin mezarını ziyarete gitti. Anne Yalçın "Babalar Günü bizim için çok zor geçiyor. Yusuf Buğra bana,'Kim babasız yaşamak ister ki, senin baban var beni anlayamazsın diyor'. Ben o zaman kitleniyorum ve cevap veremiyorum. Kızım da ben üzülmeyeyim diye bir şey diyemiyor özlemini kendi içerisinde yaşıyor. 5 yıl oldu ama 5 asır gibi geçti" dedi. Şehit haberini aldığı gün kızının uyduğunu, oğlunun da okulda olduğunu anlatan Anne Yalçın "Oğlumu karşıma aldım ve 'Bugün çok güzel bir şey oldu. Baban şehit oldu' dedim. 'Anne babam asker mi oldu' dedi. 'Hayır oğlum, babam çok güzel bir yere gitti' dedim. Anlatmaya çalıştım. Ailecek dik durduk" diye konuştu. Şehit İsmail Yalçın, bağışlanan organları ile 3 kişiye can vermişti.BAYRAM ve Babalar Günü'nün kendileri için zor geçtiğini belirten Anne Yalçın, "Bayramlar ve Babalar Günü bizim için çok zor geçiyor. Bir çocuk 'babam' diye babasına sarılınca Ahsen boynunu büküp, bakıyor. Biz İsmail'i kaybettikten sonra tüm renkler soldu. Her şey siyah beyaz oldu" ifadelerini kullandı