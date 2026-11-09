Neriman Onur eski eşi tarafından katledilmişti! O caninin cezası belli oldu: Oğlu çelik yelek giydirmek istemiş…

ANNESİNE ÇELİK YELEK GİYMESİNİ ÖNERMİŞ

Şikayetçi Caner Nayki ise babasının boşanma sürecinde hem kendisini hem de annesini sık sık tehdit ettiğini, tehditlerin artması üzerine annesine işe giderken çelik yelek giymesini önerdiğini söyledi. Olay günü, annesini almaya gittiğinde babasını metro alt geçidinde beklerken gördüğünü anlatan Caner Nayki, tartışma sırasında babasının annesini öldüreceğini söylediğini öne sürdü. Merdivenlerden inerken babasının silahını doldurduğunu fark edince ateş etmesini engellemek için üzerine atladığını belirten Caner Nayki, yaşanan boğuşma sırasında silahın ateş aldığını, babasının daha sonra silahı annesine doğrulttuğunu ve kendisinin yeniden müdahale ettiğini söyledi. Babasının elinden aldığı silahı dışarı fırlattığını, ardından annesini yerde yaralı halde bulduklarını ifade eden Caner Nayki, babasının en ağır cezayı almasını istedi.

KARAR DURUŞMASINDA CEZASI BELLİ OLDU

Davanın karar duruşması, 5 Kasım'da, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Nayki'yi, eski eşi Neriman Onur'a yönelik 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmayan Nayki'ye ayrıca, olay sırasında annesini korumaya çalışan oğlu Caner Nayki'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör