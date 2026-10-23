Netanyahu’nun da sanık olduğu filo davası başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden Sumud ve Özgürlük Filosunun zorla durdurulduğu, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulduğu, fiziksel saldırıya ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmasına ilişkin iddianame düzenledi. Sanıkların "insanlığa karşı suçlar", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" ve ulaşım araçlarının engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulmasına ilişkin suçlardan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102 yıl 9 aydan 4 bin 596 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

102 MÜŞTEKİ 35 SANIKLI DAVA

Davada 102 müşteki bulunurken, 35 sanık arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Israel Katz, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve Kamu Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir bulunuyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Deniz Kuvvetleri Komutanı Davul id Saar Salama, Harekat Dairesi Başkanı Itzhak Cohen, 146. Tümen Komutanı Beni Aharon ve eski Mossad Direktörü Yesi Cohen de sanıklar arasında yer alıyor.

NETANYAHU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Dava kapsamında Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 14 Temmuz 2026'da "soykırım" suçundan yakalama emri verilmişti. Adalet Bakanlığı, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iki sanığın uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten yayımlanmasının İçişleri Bakanlığından talep edildiğini ve ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığına iletildiğini duyurmuştu.

YARGILAMA BAŞLADI

Duruşma İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Bir kısım müştekiler ve çok sayıda izleyici katıldı.