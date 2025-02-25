Netanyahu’ya BM ofisi önünde protesto!

Protestoya katılan onlarca sivil, BM binası önünde toplanarak, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgaline dair Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Ellerinde "Suriye bayrağı", "Hiçbir işgal, zaman geçse bile meşru değildir", "İsrail'e hayır, nesilden nesile biz özgürüz" ve "Her türlü işgale hayır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Suriye, Suriyelilerindir" sloganları attı.

Protestoya katılan İbrahim Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün burada, Netanyahu'nun açıklamalarına ve dış dünyanın dayatmalarına karşı protesto için toplandıklarını belirtti.

Suriye'nin birliğini savunduklarını ifade eden Muhammed, "Suriye'nin iç işlerine hiçbir dış müdahaleyi kabul etmiyoruz. Devrim, tüm Suriyeliler için bir Suriye inşa etmek amacıyla başladı ve şimdi yeniden inşa sürecindeyiz." dedi.

Ayrıca Suriyelilerin dış müdahale olmadan yeniden ayağa kalkmaları gerektiğini vurgulayan Muhammed, tüm dünyanın Suriye'nin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir diğer gösterici Kenan Atar da "İşgal, işgaldir ve hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Elde etmesi zor olsa da haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Atar, "Bu cesurca dile getirilmiş bir açıklamadır. Eğer sessiz kalırsak ve dışarı çıkmazsak, işler olduğu gibi devam edecek ve kimse bu zulme karşı bir adım atmayacak." şeklinde konuştu.

Protestoya katılan aktivist Nur Geybe de Netanyahu'nun açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Açıklamayı Suriye devletinin egemenliğine açık bir saldırı olarak nitelendiren Geybe, "Hiçbir devletin başka bir devletin egemenliğine müdahale etmeye hakkı yoktur. Suriye'nin güneyinde bir devlet olup olmadığına dair konuşmak tamamen Suriye'nin iç meselesidir." ifadelerini kullandı.

Geybe, Netanyahu'nun ileri sürdüğü "azınlıkları koruma" bahanesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Filistin ve Suriye halklarının kanını döken birinin, herhangi bir insanı koruyabileceğini iddia etmesi mümkün değildir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.