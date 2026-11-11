Netflix’ten çocuklara veri tuzağı

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, kullanıcı verilerinin toplanması ve reklam amaçlı kullanılması iddialarıyla yargı süreciyle karşı karşıya kalırken yeni bir tartışma başlattı. ABD'nin Texas ve Florida eyaletlerinde açılan davalarda şirketin çocukların izleme alışkanlıklarını da takip ettiği öne sürüldü. Her iki eyalet de platformun tüketicilere sunduğu gizlilik ve abonelik vaatleriyle gerçekte yürüttüğü veri toplama faaliyetlerinin uyuşmadığı belirtildi.

İZLEME TAKİBİ

Dava dosyalarındaki iddialar, veri toplamanın boyutuna ilişkin dikkat çeken ayrıntılar içeriyor. Abonelerin hangi içerikleri izlediği, hangi sahnelerde durduğu, neleri geri sardığı, neyi aradığı ve hangi içeriklere ilgi gösterdiği gibi çok sayıda davranışsal veri takip edildi. Platformun ayrıntılı bir veri havuzu oluşturduğunu ve bu altyapıyı reklam faaliyetlerinde değerlendirdiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör