Haberler Yaşam Haberleri Nev kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Sanatçıdan üzün haber! Nevzat Doğansoy hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 24.10.2026 17:49

Nev kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Sanatçıdan üzün haber! Nevzat Doğansoy hayatı ve kariyeri

Nev kimdir, öldü mü? soruları, ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından araştırılmaya başlandı. “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” parçalarıyla müzik dünyasında tanınan Nev’den gelen vefat haberi sevenlerini üzdü. 57 yaşındaki sanatçının ölümünü menajeri kamuoyuna duyurdu. Sanatçı'nın yaşamı, ölüm nedeni ve bilinen bir hastalığının olup olmadığı merak konusu oldu.

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Nev kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Sanatçıdan üzün haber! Nevzat Doğansoy hayatı ve kariyeri
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"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" eserleriyle müzikseverlerin tanıdığı Nev, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Nevzat Doğansoy adıyla dünyaya gelen sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir sağlık problemleri yaşadığı belirtilen şarkıcının hayatı ve ölümüne ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

ŞARKICI NEV HAYATINI KAYBETTİ!

Nev adıyla bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aydan bu yana hastanede yaşam mücadelesi veren şarkıcının acı haberini menajeri İlker Ercan duyurdu…

Önceki gün ikinci kez entübe edilen şarkıcı, hayatını kaybetti. 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine acil servise kalan Nev, ilk müdahalenin ardından entübe edilmiş ve yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmişti.

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NEV KİMDİR?

Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2000'li yılların başına damga vuran şarkıcı, müziğe mandolinle başladı. Üniversite yıllarında gitar eğitimi alan Nev, 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage grubu ile müzik yaptı. Zamanla bestecilik kimliği ağır basan sanatçı, solo çalışmalarına yöneldi.

Zor parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan Nev'in ilk albümü "Her Şeye Rağmen"dir. Sanatçı, ilerleyen dönemlerde de farklı tarzların yer aldığı albüm çalışmaları ile müzik kariyerini sürdürdü. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla 2000'li yılların başına damga vurdu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Nev kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Sanatçıdan üzün haber! Nevzat Doğansoy hayatı ve kariyeri
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