Nev kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Sanatçıdan üzün haber! Nevzat Doğansoy hayatı ve kariyeri

NEV KİMDİR?

Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2000'li yılların başına damga vuran şarkıcı, müziğe mandolinle başladı. Üniversite yıllarında gitar eğitimi alan Nev, 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage grubu ile müzik yaptı. Zamanla bestecilik kimliği ağır basan sanatçı, solo çalışmalarına yöneldi.

Zor parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan Nev'in ilk albümü "Her Şeye Rağmen"dir. Sanatçı, ilerleyen dönemlerde de farklı tarzların yer aldığı albüm çalışmaları ile müzik kariyerini sürdürdü. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla 2000'li yılların başına damga vurdu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör